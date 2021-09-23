С собой нужно взять документы об образовании (диплом, сертификат специалиста, свидетельство об аккредитации).
Проект в Дагестане работает с 2012 года, за это время он дал работу 1400 медикам. Подробнее можно прочитать тут.
В пятницу, 24 сентября с 14:00 до 17:00, в здании Министерства здравоохранения Дагестана будет проходить День открытых дверей для получения работы по программе «Земский доктор/фельдшер».
С собой нужно взять документы об образовании (диплом, сертификат специалиста, свидетельство об аккредитации).
Проект в Дагестане работает с 2012 года, за это время он дал работу 1400 медикам. Подробнее можно прочитать тут.
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