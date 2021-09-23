Минздрав РД объявляет День открытых дверей по программе «Земский доктор»

В пятницу, 24 сентября с 14:00 до 17:00, в здании Министерства здравоохранения Дагестана будет проходить День открытых дверей для получения работы по программе «Земский доктор/фельдшер».

С собой нужно взять документы об образовании (диплом, сертификат специалиста, свидетельство об аккредитации).

Проект в Дагестане работает с 2012 года, за это время он дал работу 1400 медикам. Подробнее можно прочитать тут.