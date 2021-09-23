На данный момент в республике насчитывают 55 центров.
Для работы центра выделены отдельные помещения и техника. Ин
Инициатива реализована ЦУР РД совместно с Минцифры РД по поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова.
Центр управления регионом обзавелся муниципальными центрами, работающими локально – в отдельных районах и райцентрах, – сообщает ТАСС.
На данный момент в республике насчитывают 55 центров.
Для работы центра выделены отдельные помещения и техника. Ин
Инициатива реализована ЦУР РД совместно с Минцифры РД по поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова.
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