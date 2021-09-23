В Дагестане пройдут учения для волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт»

С 30 сентября по 3 октября в РД при поддержке Министерства по делам молодежи Дагестана и Центра развития добровольческих инициатив будут идти полномасштабные учения для добровольцев ДПСО «ЛизаАлерт». Они будут проходить в лесистой местности населенного пункта Аркас в Буйнакском районе.