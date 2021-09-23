ЗАМАНА - В российских школах учеников начали отправлять на дистанционное обучение

В российских школах учеников начали отправлять на дистанционное обучение

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23 сентября, 2021. Четверг 11:11
В российских школах учеников начали отправлять на дистанционное обучение

Некоторые субъекты России начали частично отправлять учеников школ на удаленку, пишет "Лента.ру".

В российских школах учеников начали отправлять на дистанционное обучение
Общество

Например, со вчерашнего дня, 22 сентября, на удаленку перешли ученики из Оренбурга (кроме младших классов и выпускников).

Как заметил заслуженный врач РФ Михаил Каган, такое решение может быть связано с осенним всплеском заражаемости коронавирусом. 

 

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