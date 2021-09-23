Например, со вчерашнего дня, 22 сентября, на удаленку перешли ученики из Оренбурга (кроме младших классов и выпускников).
Как заметил заслуженный врач РФ Михаил Каган, такое решение может быть связано с осенним всплеском заражаемости коронавирусом.
Некоторые субъекты России начали частично отправлять учеников школ на удаленку, пишет "Лента.ру".
Например, со вчерашнего дня, 22 сентября, на удаленку перешли ученики из Оренбурга (кроме младших классов и выпускников).
Как заметил заслуженный врач РФ Михаил Каган, такое решение может быть связано с осенним всплеском заражаемости коронавирусом.
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