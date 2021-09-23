В российских школах учеников начали отправлять на дистанционное обучение

Например, со вчерашнего дня, 22 сентября, на удаленку перешли ученики из Оренбурга (кроме младших классов и выпускников).

Как заметил заслуженный врач РФ Михаил Каган, такое решение может быть связано с осенним всплеском заражаемости коронавирусом.