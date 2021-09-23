ЗАМАНА - В Махачкале обсудят влияние женщины на духовно-нравственное воспитание семьи

В Махачкале обсудят влияние женщины на духовно-нравственное воспитание семьи

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23 сентября, 2021. Четверг 10:56
В Махачкале обсудят влияние женщины на духовно-нравственное воспитание семьи

 В Махачкале, 24 сентября, состоится конференция «Мир и согласие – основа духовно-нравственного потенциала».

В Махачкале обсудят влияние женщины на духовно-нравственное воспитание семьи
Общество

На конференции будут обсуждены вопросы влияния женщины на воспитание духовно-нравственных и патриотических ценностей в семье их сохранение и защиту.

Организатором мероприятия выступают ДРОО «Союз женщин Дагестана», миннац и женский центр «Гьидаят».

 

 

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