На конференции будут обсуждены вопросы влияния женщины на воспитание духовно-нравственных и патриотических ценностей в семье их сохранение и защиту.
Организатором мероприятия выступают ДРОО «Союз женщин Дагестана», миннац и женский центр «Гьидаят».
В Махачкале, 24 сентября, состоится конференция «Мир и согласие – основа духовно-нравственного потенциала».
На конференции будут обсуждены вопросы влияния женщины на воспитание духовно-нравственных и патриотических ценностей в семье их сохранение и защиту.
Организатором мероприятия выступают ДРОО «Союз женщин Дагестана», миннац и женский центр «Гьидаят».
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