ЗАМАНА - Больше 18 тысяч детей отдохнули летом в дагестанских лагерях

Больше 18 тысяч детей отдохнули летом в дагестанских лагерях

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23 сентября, 2021. Четверг 10:32
Больше 18 тысяч детей отдохнули летом в дагестанских лагерях

Результаты проведения летней оздоровительной кампании в Дагестане в текущем году и цели по организации отдыха детей в следующем году обсудили 22 сентября на собрании Правительства РД. Начал и вел его премьер-министр региона Абдулпатах Амирханов.

Больше 18 тысяч детей отдохнули летом в дагестанских лагерях
Общество

Амирханов напомнил, что летний оздоровительный проект в регионе длился с 7 июня по 27 августа 2021 года.

Проект показал, что летние лагеря весьма актуальны для жителей региона. В общем летом работали 80 оздоровительных лагерей, в том числе 23 загородных и 57 пришкольных, оздоровлением охвачено 18 тысяч 867 детей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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