Больше 18 тысяч детей отдохнули летом в дагестанских лагерях

Результаты проведения летней оздоровительной кампании в Дагестане в текущем году и цели по организации отдыха детей в следующем году обсудили 22 сентября на собрании Правительства РД. Начал и вел его премьер-министр региона Абдулпатах Амирханов.

Амирханов напомнил, что летний оздоровительный проект в регионе длился с 7 июня по 27 августа 2021 года.