Он заметил, что в общем в гражданское использование было выпущено 1,5 млн доз и планируется до конца 2021 года ввести дополнительно 2,5 млн доз. Ишмухаметов добавил, что обновление производства было сделано с успехом, уже стартовало производство вакцин на нем.