Он заметил, что в общем в гражданское использование было выпущено 1,5 млн доз и планируется до конца 2021 года ввести дополнительно 2,5 млн доз. Ишмухаметов добавил, что обновление производства было сделано с успехом, уже стартовало производство вакцин на нем.
Глава Центра Чумакова рассказал о модернизации производства "КовиВака"
- Автор Мадина
- 23 сентября, 2021. Четверг 09:30
Центр Чумакова обновил производство, что даст возможность увеличить мощности в 2-2,5 раза, вакцина "КовиВак" станет доступнее для людей, рассказал гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов, пишет РИА "Новости".
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