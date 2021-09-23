ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов: «Исполнение республиканской инвестпрограммы - персональная ответственность каждого министра»

Абдулпатах Амирханов: «Исполнение республиканской инвестпрограммы - персональная ответственность каждого министра»

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23 сентября, 2021. Четверг 08:45
Абдулпатах Амирханов: «Исполнение республиканской инвестпрограммы - персональная ответственность каждого министра»

О процессе исполнения Республиканской инвестиционной программы на текущий год и на плановый период 2022 и 2023 годов говорили вчера, 22 сентября, на собрании Правительства региона под руководством премьер-министра РД Абдулпатаха Амирханова, пишет РИА "Дагестан".

Абдулпатах Амирханов: «Исполнение республиканской инвестпрограммы - персональная ответственность каждого министра»
Общество

Премьер заметил, что Региональная инвестиционная программа является одним из главных инструментов экономической политики региона.

По этой теме выступил на совещании глава министерства экономики и территориального развития региона Руслан Алиев. Он рассказал, что утвержденный объем РИП в 2021 году составляет 20,1 млрд рублей, в том числе 11,3 млрд рублей за счет средств федерального бюджета и 8,8 млрд рублей за счет регионального. Подробнее можно прочитать тут.

 

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