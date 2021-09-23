Как заметил премьер-министр региона, в текущем году в рамках проекта планируется подключение 1552 социально значимых объектов к интернету, в состав которых входят 464 учебных заведения, 501 фельдшерско-акушерский пункт, 51 учреждение культуры и иные социально важные объекты. Подробнее можно прочитать тут.