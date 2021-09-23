ЗАМАНА - Более 1500 социально значимых объектов в Дагестане подключат к интернету до конца года

Более 1500 социально значимых объектов в Дагестане подключат к интернету до конца года

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23 сентября, 2021. Четверг 08:40
Более 1500 социально значимых объектов в Дагестане подключат к интернету до конца года

Вчера, 22 сентября, под руководством председателя правительства РД Абдулпатаха Амирханова прошло собрание Правительства региона, пишет РИА "Дагестан".

Более 1500 социально значимых объектов в Дагестане подключат к интернету до конца года
Общество

Как заметил премьер-министр региона, в текущем году в рамках проекта планируется подключение 1552 социально значимых объектов к интернету, в состав которых входят 464 учебных заведения, 501 фельдшерско-акушерский пункт, 51 учреждение культуры и иные социально важные объекты. Подробнее можно прочитать тут.

 

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