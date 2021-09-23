Затопленный 64 года назад город «всплыл» из-за засухи в США

В Америке из-за сильной засухи «всплыл» затопленный 64 года назад город Рокпорт, фотографии в своем Twitter-аккаунте опубликовал летчик-испытатель дронов Девон Дьюи, пишет "Лента.ру".

Строения, которые десятки лет находились под водой, стали видны в штате Юта. Как поведал пилот, он заметил основания старых зданий и дорогу, которая лежала ниже того места, где обычно находилась вода.