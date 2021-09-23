Строения, которые десятки лет находились под водой, стали видны в штате Юта. Как поведал пилот, он заметил основания старых зданий и дорогу, которая лежала ниже того места, где обычно находилась вода.
Затопленный 64 года назад город «всплыл» из-за засухи в США
- Автор Мадина
- 23 сентября, 2021. Четверг 08:29
В Америке из-за сильной засухи «всплыл» затопленный 64 года назад город Рокпорт, фотографии в своем Twitter-аккаунте опубликовал летчик-испытатель дронов Девон Дьюи, пишет "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- Более 1500 социально значимых объектов в Дагестане подключат к интернету до конца года
- Россия с 5 октября возобновит авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией
- Триквел «Фантастических тварей» выйдет на экраны 15 апреля 2022 года
- Вышел трейлер фильма «Нас других не будет» о Сергее Бодрове-младшем
- «ВКонтакте» приглашает дагестанцев к участию в конкурсе грантов