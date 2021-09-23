С 21 сентября РФ начала перелеты в Испанию, Ирак, Кению и Словакию.
Россия с 5 октября возобновит авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией
- Автор Мадина
- 23 сентября, 2021. Четверг 01:35
С 5 октября 2021 года Россия начнет проводить полеты в Данию, Джибути, Перу, ЮАР и Новую Зеландию. Помимо этого, возрастет количество полетов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланку, информирует правительство России.
С 21 сентября РФ начала перелеты в Испанию, Ирак, Кению и Словакию.
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