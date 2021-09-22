Дагестан поблагодарили за поддержку бойцовского турнира в Беларуси
- Автор Мадина
- 22 сентября, 2021. Среда 14:40
Александр Иванович искренне поблагодарил делегацию из Дагестана, которая поддержала прошедший борцовский турнир в Минске.
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