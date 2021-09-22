Для учеников школ организованы мероприятия, дабы повысить у школьников уровень знаний в сфере дорожного движения.
Неделя безопасности дорожного движения стартовала в Дагестане
- Автор Мадина
- 22 сентября, 2021. Среда 14:37
Неделя безопасности дорожного движения стартовала во всех школах РД с 20 по 24 сентября.
В учебных заведениях Дербента проходит профилактика детского дорожно-транспортного травматизма с привлечением сотрудников полиции.
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