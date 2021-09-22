Как заметили организаторы, задача конкурса – популяризация художественной фотографии среди молодого поколения как вида искусства. Участвовать в нем могут все желающие в возрасте от 11 лет и старше. Подробнее можно прочитать тут.
Начался прием заявок на участие в Международном фотоконкурсе «Ценный кадр»
- Автор Мадина
- 22 сентября, 2021. Среда 14:32
Центр дополнительного образования № 5 заявил о начале IV Международного фотоконкурса «Ценный кадр». Об этом пишет пресс-служба Министерства молодежи Дагестана.
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