Субсидии будут выдаваться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые ведут хозяйственную деятельность в горных территориях региона.
Стартовал прием заявок на получение субсидий по программе развития горных территорий в Республике Дагестан
- Автор Мадина
- 22 сентября, 2021. Среда 14:24
Министерство экономического развития Дагестана объявило о приеме заявлений на участие в отборе по предоставлению субсидий государственной программы «Социально-экономическое развитие горных территорий РД».
Заявку можно подать до 15 ноября текущего года. Документы можно предоставить в самом министерстве, через МФЦ Дагестана, с помощью сайта госуслуги
Подробнее можно прочитать тут.
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