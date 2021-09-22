ЗАМАНА - Стартовал прием заявок на получение субсидий по программе развития горных территорий в Республике Дагестан

Стартовал прием заявок на получение субсидий по программе развития горных территорий в Республике Дагестан

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22 сентября, 2021. Среда 14:24
Стартовал прием заявок на получение субсидий по программе развития горных территорий в Республике Дагестан

Министерство экономического развития Дагестана объявило о приеме заявлений на участие в отборе по предоставлению субсидий государственной программы «Социально-экономическое развитие горных территорий РД».

Стартовал прием заявок на получение субсидий по программе развития горных территорий в Республике Дагестан
Общество

Субсидии будут выдаваться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые ведут хозяйственную деятельность в горных территориях региона.

Заявку можно подать до 15 ноября текущего года. Документы можно предоставить в самом министерстве, через МФЦ Дагестана, с помощью сайта госуслуги

Подробнее можно прочитать тут.

 

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