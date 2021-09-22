Министерство экономического развития Дагестана объявило о приеме заявлений на участие в отборе по предоставлению субсидий государственной программы «Социально-экономическое развитие горных территорий РД».

Субсидии будут выдаваться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые ведут хозяйственную деятельность в горных территориях региона.

Заявку можно подать до 15 ноября текущего года. Документы можно предоставить в самом министерстве, через МФЦ Дагестана, с помощью сайта госуслуги



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