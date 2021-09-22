Дагестанские доноры стволовых клеток спасли жизнь шестерым людям

День донора костного мозга отпраздновали на Региональной станции переливания крови. В эту дату на станцию были приглашены те доноры, которые смогли спасти жизни другим людям.

В общем в регионе 6 человек, в празднике поучаствовали двое из них. Сотрудники РСПК с 2013 года работают совместно с Кировским НИИ гематологии и переливания крови. Они приглашают людей стать донором костного мозга и попасть во Всероссийский регистр — есть вероятность, что именно ваш генотип станет необходимым и спасет жизнь другого человека. На нынешний день в регистре находится уже 2150 дагестанцев.

