ЗАМАНА - Дагестанские доноры стволовых клеток спасли жизнь шестерым людям

Дагестанские доноры стволовых клеток спасли жизнь шестерым людям

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22 сентября, 2021. Среда 14:13
Дагестанские доноры стволовых клеток спасли жизнь шестерым людям

День донора костного мозга отпраздновали на Региональной станции переливания крови. В эту дату на станцию были приглашены те доноры, которые смогли спасти жизни другим людям.

Дагестанские доноры стволовых клеток спасли жизнь шестерым людям
Общество

В общем в регионе 6 человек, в празднике поучаствовали двое из них. Сотрудники РСПК с 2013 года работают совместно с Кировским НИИ гематологии и переливания крови. Они приглашают людей стать донором костного мозга и попасть во Всероссийский регистр — есть вероятность, что именно ваш генотип станет необходимым и спасет жизнь другого человека. На нынешний день в регистре находится уже 2150 дагестанцев.

 

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