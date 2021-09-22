На финальном уровне мероприятия десять компаний продемонстрировали свои программы команде экспертов.
По результатам финала, победителями были объявлены пять программ: «Театрализованное представление антитеррористического содержания «Предатель»» (Театр драмы и комедии «Восток – Запад»), «Вместе против террора» (ДРОО «Центр развития молодежных инициатив» совместно со студией DL Production), «Мини-сериал по профилактике идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде» (Благотворительный фонд «Путь»), «Цикл образовательных мероприятий для детей группы риска «Ресоциализация»» (АНОО «Дом знаний») и «Образованная молодежь – фактор спокойствия и развития Дагестана» (ДРО ООО «Российский союз ветеранов Афганистана»).
Грантовая поддержка представляла собой 1 000 000 рублей.