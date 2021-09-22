Пять НКО победили в конкурсе грантов Минмолодежи Дагестана на общую сумму 1 млн рублей

Финальный этап конкурса грантовой поддержки проектов некоммерческих компаний, которые были направлены на профилактику идеологии экстремизма и терроризма, был проведен в Региональном молодежном центре, пишет РИА "Дагестан".

На финальном уровне мероприятия десять компаний продемонстрировали свои программы команде экспертов.

По результатам финала, победителями были объявлены пять программ: «Театрализованное представление антитеррористического содержания «Предатель»» (Театр драмы и комедии «Восток – Запад»), «Вместе против террора» (ДРОО «Центр развития молодежных инициатив» совместно со студией DL Production), «Мини-сериал по профилактике идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде» (Благотворительный фонд «Путь»), «Цикл образовательных мероприятий для детей группы риска «Ресоциализация»» (АНОО «Дом знаний») и «Образованная молодежь – фактор спокойствия и развития Дагестана» (ДРО ООО «Российский союз ветеранов Афганистана»).

Грантовая поддержка представляла собой 1 000 000 рублей.