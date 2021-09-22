ЗАМАНА - Пять НКО победили в конкурсе грантов Минмолодежи Дагестана на общую сумму 1 млн рублей

Пять НКО победили в конкурсе грантов Минмолодежи Дагестана на общую сумму 1 млн рублей

Автор
22 сентября, 2021. Среда 13:10
Пять НКО победили в конкурсе грантов Минмолодежи Дагестана на общую сумму 1 млн рублей

Финальный этап конкурса грантовой поддержки проектов некоммерческих компаний, которые были направлены на профилактику идеологии экстремизма и терроризма, был проведен в Региональном молодежном центре, пишет РИА "Дагестан".

Пять НКО победили в конкурсе грантов Минмолодежи Дагестана на общую сумму 1 млн рублей
Общество

На финальном уровне мероприятия десять компаний продемонстрировали свои программы команде экспертов.

По результатам финала, победителями были объявлены пять программ: «Театрализованное представление антитеррористического содержания «Предатель»» (Театр драмы и комедии «Восток – Запад»), «Вместе против террора» (ДРОО «Центр развития молодежных инициатив» совместно со студией DL Production), «Мини-сериал по профилактике идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде» (Благотворительный фонд «Путь»), «Цикл образовательных мероприятий для детей группы риска «Ресоциализация»» (АНОО «Дом знаний») и «Образованная молодежь – фактор спокойствия и развития Дагестана» (ДРО ООО «Российский союз ветеранов Афганистана»).

Грантовая поддержка представляла собой 1 000 000 рублей.

 

Прочитано 46 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top