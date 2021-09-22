ЗАМАНА - Пермский стрелок обсуждал нападения на вузы с лучшей подругой и показывал ружье

Пермский стрелок обсуждал нападения на вузы с лучшей подругой и показывал ружье

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22 сентября, 2021. Среда 10:26
Пермский стрелок обсуждал нападения на вузы с лучшей подругой и показывал ружье

18-летний Тимур Бекмансуров перед стрельбой в пермском вузе рассказывал лучшей подруге про свои планы. Девушка дала показания на допросе сегодня, 22 сентября, пишет Telegram-канал Life Shot.

Пермский стрелок обсуждал нападения на вузы с лучшей подругой и показывал ружье
Общество

Как она сообщила, ее друг бывало заводил с ней тему о нападениях учеников на школы. Его с подросткового возраста интересовала военная сфера, он смог купить ружье черного цвета, которое и показал подруге. Девушка рассказала, что Бекмансуров ездил на уроки по стрельбе. Когда она узнала про шутинг в университете, то сразу же попыталась позвонить другу, так как промелькнула мысль, что именно он мог быть тем самым стрелком, ведь еще пару дней назад он показывал ей оружие и патроны.

 

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