Как она сообщила, ее друг бывало заводил с ней тему о нападениях учеников на школы. Его с подросткового возраста интересовала военная сфера, он смог купить ружье черного цвета, которое и показал подруге. Девушка рассказала, что Бекмансуров ездил на уроки по стрельбе. Когда она узнала про шутинг в университете, то сразу же попыталась позвонить другу, так как промелькнула мысль, что именно он мог быть тем самым стрелком, ведь еще пару дней назад он показывал ей оружие и патроны.
Пермский стрелок обсуждал нападения на вузы с лучшей подругой и показывал ружье
- Автор Мадина
- 22 сентября, 2021. Среда 10:26
18-летний Тимур Бекмансуров перед стрельбой в пермском вузе рассказывал лучшей подруге про свои планы. Девушка дала показания на допросе сегодня, 22 сентября, пишет Telegram-канал Life Shot.
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