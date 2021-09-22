Открывая мероприятие, Мугутдинова от имени врио руководителя РД Сергея Меликова и правительства Дагестана поздравила всех присутствующих с важным для субъекта событием.
В Дагестане начался Региональный чемпионат «Абилимпикс»
- Автор Мадина
- 22 сентября, 2021. Среда 10:18
В Дагестане начался V Региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс», в праздничном открытии участвовала глава министерства труда и социального развития региона Изумруд Мугутдинова, пишет РИА "Дагестан".
Министр также пожелала удачи участникам, а жюри – объективности в принятии решений. В пресс-службе уточняют, что мероприятие будет идти с 21 по 24 сентября. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- BadComedian опубликовал выпуск, посвященный фильму Данилы Козловского «Чернобыль»
- Пермский стрелок обсуждал нападения на вузы с лучшей подругой и показывал ружье
- Региональный чемпионат «Абилимпикс» начался в Дагестане
- На Youtube вышел документальный ролик про село Чох
- Режиссер Фрэнк отказался снимать продолжение «Хода королевы», чтобы не испортить сериал