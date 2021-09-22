ЗАМАНА - В Дагестане начался Региональный чемпионат «Абилимпикс»

В Дагестане начался Региональный чемпионат «Абилимпикс»

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22 сентября, 2021. Среда 10:18
В Дагестане начался Региональный чемпионат «Абилимпикс»

В Дагестане начался V Региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс», в праздничном открытии участвовала глава министерства труда и социального развития региона Изумруд Мугутдинова, пишет РИА "Дагестан".

В Дагестане начался Региональный чемпионат «Абилимпикс»
Общество

Открывая мероприятие, Мугутдинова от имени врио руководителя РД Сергея Меликова и правительства Дагестана поздравила всех присутствующих с важным для субъекта событием.

Министр также пожелала удачи участникам, а жюри – объективности в принятии решений. В пресс-службе уточняют, что мероприятие будет идти с 21 по 24 сентября. Подробнее можно прочитать тут.

 

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