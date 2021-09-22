Открывая мероприятие, Мугутдинова от имени врио руководителя РД Сергея Меликова и правительства Дагестана поздравила всех присутствующих с важным для субъекта событием.

Министр также пожелала удачи участникам, а жюри – объективности в принятии решений. В пресс-службе уточняют, что мероприятие будет идти с 21 по 24 сентября. Подробнее можно прочитать тут.