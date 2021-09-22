Следуя информации на сайте Apple, цена iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей, стоимость iPhone 13 Pro - от 99,99 тысячи рублей, на IPhone 13 mini - от 69,99 тысячи рублей, на iPhone 13 Pro Max - от 109,99 тысячи рублей. Все цены указаны на официальном сайте Apple.
В России стартовали предзаказы на новые iPhone 13
- Автор Мадина
- 22 сентября, 2021. Среда 01:00
Сегодня, 22 сентября, все россияне смогут совершить предзаказ на iPhone 13. Новые модели появятся в продаже с 24 сентября, пишет сайт РИА "Новости".
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