В России стартовали предзаказы на новые iPhone 13

Сегодня, 22 сентября, все россияне смогут совершить предзаказ на iPhone 13. Новые модели появятся в продаже с 24 сентября, пишет сайт РИА "Новости".

Следуя информации на сайте Apple, цена iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей, стоимость iPhone 13 Pro - от 99,99 тысячи рублей, на IPhone 13 mini - от 69,99 тысячи рублей, на iPhone 13 Pro Max - от 109,99 тысячи рублей. Все цены указаны на официальном сайте Apple.