ЗАМАНА - Водоснабжение в Буйнакске будет реконструировано

Водоснабжение в Буйнакске будет реконструировано

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21 сентября, 2021. Вторник 16:12
Водоснабжение в Буйнакске будет реконструировано

Накануне, 20 сентября, в Буйнакске были обсуждены вопросы строительства объектов водоснабжения под руководством премьер-министра Абдулпатаха Амирханова.

По его словам, проблема водоснабжения в Буйнакске стоит остро.

В городе проживают 70 тысяч человек и им нужно 35 тысяч кубических метров в сутки. По факту они получают только 15 из необходимых 35.

В рамках республиканской инвестиционной программы уже разработана проектная документация по реконструкции и восстановлению водоснабжения в городе.

Подробнее – здесь.

Водоснабжение в Буйнакске будет реконструировано
Общество

 

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