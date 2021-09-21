Водоснабжение в Буйнакске будет реконструировано

Накануне, 20 сентября, в Буйнакске были обсуждены вопросы строительства объектов водоснабжения под руководством премьер-министра Абдулпатаха Амирханова.

По его словам, проблема водоснабжения в Буйнакске стоит остро.

В городе проживают 70 тысяч человек и им нужно 35 тысяч кубических метров в сутки. По факту они получают только 15 из необходимых 35.

В рамках республиканской инвестиционной программы уже разработана проектная документация по реконструкции и восстановлению водоснабжения в городе.

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