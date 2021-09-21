Как информирует пресс-служба Минсельхозпрода Дагестана, ярмарка будет идти по такому адресу: ул.345 ДСД 2г на территории рынка «Эдельвейс».
Ярмарка открыта для всех желающих.
В Дербенте будет проходить сельскохозяйственная ярмарка
- Автор Мадина
- 21 сентября, 2021. Вторник 16:11
В субботу, 25 сентября, в Дербенте будет проводиться Республиканская сельскохозяйственная ярмарка, которая организована Министерством сельского хозяйства и продовольствия Дагестана при помощи администрации города и Минпромторга региона.
Как информирует пресс-служба Минсельхозпрода Дагестана, ярмарка будет идти по такому адресу: ул.345 ДСД 2г на территории рынка «Эдельвейс».
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