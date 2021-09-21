ЗАМАНА - В Дербенте будет проходить сельскохозяйственная ярмарка

В Дербенте будет проходить сельскохозяйственная ярмарка

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21 сентября, 2021. Вторник 16:11
В Дербенте будет проходить сельскохозяйственная ярмарка

В субботу, 25 сентября, в Дербенте будет проводиться Республиканская сельскохозяйственная ярмарка, которая организована Министерством сельского хозяйства и продовольствия Дагестана при помощи администрации города и Минпромторга региона.

В Дербенте будет проходить сельскохозяйственная ярмарка
Общество

Как информирует пресс-служба Минсельхозпрода Дагестана, ярмарка будет идти по такому адресу: ул.345 ДСД 2г на территории рынка «Эдельвейс».
Ярмарка открыта для всех желающих.

 

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