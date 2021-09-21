Он отметил, что красоту района знают многие, однако есть жизненный цикл, который должен функционировать для обеспечения района газом, светом и теплом.
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В рамках своей поездки в Хунзахский район премьер-министр республики Абдулпатах Амирханов провел совещание по вопросам социально-экономического развития муниципалитета.
Он отметил, что красоту района знают многие, однако есть жизненный цикл, который должен функционировать для обеспечения района газом, светом и теплом.
Подробнее – здесь.
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