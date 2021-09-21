ЗАМАНА - В Минздраве России рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

В Минздраве России рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

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21 сентября, 2021. Вторник 14:31
В Минздраве России рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

В Москву спецбортом МЧС было доставлено семь пострадавших при стрельбе в пермском вузе человек, четверо подключены к ИВЛ, пишет "Лента.ру".

В Минздраве России рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми
Общество

Отмечают, что все семь человек пребывают в тяжелом состоянии, но 4 из них подключены к ИВЛ.

Информируют, что еще двенадцать пострадавших находятся в больницах Перми. Кто-то из них получил психологическую помощь.

 

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