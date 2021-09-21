Отмечают, что все семь человек пребывают в тяжелом состоянии, но 4 из них подключены к ИВЛ.
Информируют, что еще двенадцать пострадавших находятся в больницах Перми. Кто-то из них получил психологическую помощь.
В Москву спецбортом МЧС было доставлено семь пострадавших при стрельбе в пермском вузе человек, четверо подключены к ИВЛ, пишет "Лента.ру".
Отмечают, что все семь человек пребывают в тяжелом состоянии, но 4 из них подключены к ИВЛ.
Информируют, что еще двенадцать пострадавших находятся в больницах Перми. Кто-то из них получил психологическую помощь.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..