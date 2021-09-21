ЗАМАНА - Россельхозбанк увеличил размер стипендий до 15 тысяч рублей

Россельхозбанк увеличил размер стипендий до 15 тысяч рублей

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21 сентября, 2021. Вторник 13:52
Россельхозбанк увеличил размер стипендий до 15 тысяч рублей

Россельхозбанк в текущем учебном году увеличил количество участников стипендиальной программы на 54 человека, а размер ежемесячной стипендии с 12,5 до 15 тысяч рублей. Это значит, что стипендию в этом учебном году будут получать 450 студентов аграрных университетов, которые подведомственны Министерству сельского хозяйства России.

Россельхозбанк увеличил размер стипендий до 15 тысяч рублей
Общество

Задача стипендиального проекта Росссельхозбанка - материальная помощь самым талантливым студентам аграрных университетов, обеспечение условий для качественного обучения студентов и создание кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

Получать именную стипендию на протяжении 12 месяцев могут студенты, которые учатся на отлично и занимаются научными проектами.

 

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