Задача стипендиального проекта Росссельхозбанка - материальная помощь самым талантливым студентам аграрных университетов, обеспечение условий для качественного обучения студентов и создание кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
Получать именную стипендию на протяжении 12 месяцев могут студенты, которые учатся на отлично и занимаются научными проектами.
Россельхозбанк увеличил размер стипендий до 15 тысяч рублей
- Автор Мадина
- 21 сентября, 2021. Вторник 13:52
Россельхозбанк в текущем учебном году увеличил количество участников стипендиальной программы на 54 человека, а размер ежемесячной стипендии с 12,5 до 15 тысяч рублей. Это значит, что стипендию в этом учебном году будут получать 450 студентов аграрных университетов, которые подведомственны Министерству сельского хозяйства России.
Задача стипендиального проекта Росссельхозбанка - материальная помощь самым талантливым студентам аграрных университетов, обеспечение условий для качественного обучения студентов и создание кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
Последнее от Мадина
- В России впервые с 26 августа умерли более 800 пациентов с COVID-19
- В России выявили 19 179 новых случаев коронавируса
- Житель Махачкалы подозревается в краже золотых украшений у пожилой женщины
- Минтруд Дагестана: «Более 4 тысяч соцконтрактов заключено в республике»
- Минтруд Дагестана: «Более 4 тысяч соцконтрактов заключено в республике»