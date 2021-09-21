Россельхозбанк увеличил размер стипендий до 15 тысяч рублей

Россельхозбанк в текущем учебном году увеличил количество участников стипендиальной программы на 54 человека, а размер ежемесячной стипендии с 12,5 до 15 тысяч рублей. Это значит, что стипендию в этом учебном году будут получать 450 студентов аграрных университетов, которые подведомственны Министерству сельского хозяйства России.