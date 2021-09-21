Такого показателя смертей из-за коронавируса не было с 26 августа текущего года.
Самое большое число летальных исходов наблюдается в Москве (52) и Санкт-Петербурге (42).
В России за прошедшие дни выявлено 812 смертей среди людей с коронавирусом, пишет "Лента.ру".
Такого показателя смертей из-за коронавируса не было с 26 августа текущего года.
Самое большое число летальных исходов наблюдается в Москве (52) и Санкт-Петербурге (42).
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