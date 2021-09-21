Как рассказала глава ведомства Изумруд Мугутдинова, на данный момент в разных городах и районах региона остаются проблемы с нарушением сроков рассмотрения заявлений на детское пособие (с 3 до 7 лет).
Минтруд Дагестана: «Более 4 тысяч соцконтрактов заключено в республике»
- Автор Мадина
- 21 сентября, 2021. Вторник 11:02
Собрание коллегии по темам осуществления ежемесячных денежных выплат на детей от 3 до 7 лет и выполнения программы «Социальный контракт» прошло в Минтруда и соцразвития РД, пишет РИА "Дагестан".
«Главная проблема с задержкой назначения пособий связана с необходимостью сотрудников социальной защиты делать большое число запросов в разные ведомства, из которых ответы приходят с заметной задержкой», – заметил глава Управления автоматизации Азим Абдулагаев.
Он также сообщил о внедрении в работу учреждений социальной защиты нового сайта «Социальная защита РД».
По результатам собрания министр дал поручение обработать к 30 сентября число просроченных заявок на пособие. Подробнее можно прочитать тут.
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