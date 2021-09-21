Пермский преподаватель объяснил, почему продолжил лекцию при стрельбе

Учитель истории в пермском вузе Олег Сыромятников рассказал, почему не стал прерывать лекцию, когда услышал про стрельбу в здании университета. Как он ответил, он выполнял указ декана, сообщает сайт 59.ru.

"Когда студенты начали рассказывать, что в 8 корпус зашел человек с оружием, эти сведения они получили из чатов, я сразу сделал звонок декану. Тот мне дал указание, чтобы я не прерывал занятие. Тогда эти сведения еще не были официальными", — рассказал Сыромятников.

При этом он отметил, что в ту же минуту закрыл металлическую дверь в аудитории, которую, как он считал, нельзя пробить выстрелом. Сообщают, что через несколько минут после этого в аудиторию пришла мама одной из студенток и подтвердила сведения о шутинге, предположив, что «надо закрываться». На что преподаватель попросил её выйти из аудитории, продолжая вести занятие. После этого уже студенты попросили учителя разрешить им забаррикадироваться под партами, ссылаясь на информацию в интернете, но Сыромятников оставался непреклонен.