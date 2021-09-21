Премьер отметил, что в соответствии с Постановлением Правительства России №331 от 5 марта 2021 года, со следующего года закрепляется обязательность использования BIM-технологий при проектировании объектов государственного заказа, кроме создаваемых в интересах обороны и безопасности. Как он заметил, в первую очередь это коснется объектов социальной сферы. Подробнее можно прочитать тут.