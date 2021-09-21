ЗАМАНА - Заказчиков – застройщиков в Дагестане обучат BIM-технологиям

Заказчиков – застройщиков в Дагестане обучат BIM-технологиям

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21 сентября, 2021. Вторник 09:41
Заказчиков – застройщиков в Дагестане обучат BIM-технологиям

Премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов вчера, 20 сентября, провел собрание на тему реализации мероприятий по внедрению цифрового моделирования в постройке социальных объектов и в дорожном хозяйстве.

Заказчиков – застройщиков в Дагестане обучат BIM-технологиям
Общество

Премьер отметил, что в соответствии с Постановлением Правительства России №331 от 5 марта 2021 года, со следующего года закрепляется обязательность использования BIM-технологий при проектировании объектов государственного заказа, кроме создаваемых в интересах обороны и безопасности. Как он заметил, в первую очередь это коснется объектов социальной сферы. Подробнее можно прочитать тут.

 

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