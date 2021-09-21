Глава Дагестана подчеркнул, что для руководства региона и муниципальных образований голосование должно было стать оценкой политической зрелости жителей республики.
«Выборы в Дагестане прошли максимально организованно», – Сергей Меликов
- Автор Мадина
- 21 сентября, 2021. Вторник 08:51
20 сентября врио руководителя РД Сергей Меликов с участием глав органов исполнительной и муниципальных властей региона провел собрание, на котором были озвучены предварительные результаты Единого дня голосования на территории Дагестана.
Лидер региона подчеркнул большой процент явки избирателей на голосование. По числу посетивших избирательные участки регион стал одним из лидеров в России. Подробнее можно прочитать тут.
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