ЗАМАНА - «Выборы в Дагестане прошли максимально организованно», – Сергей Меликов

«Выборы в Дагестане прошли максимально организованно», – Сергей Меликов

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21 сентября, 2021. Вторник 08:51
«Выборы в Дагестане прошли максимально организованно», – Сергей Меликов

20 сентября врио руководителя РД Сергей Меликов с участием глав органов исполнительной и муниципальных властей региона провел собрание, на котором были озвучены предварительные результаты Единого дня голосования на территории Дагестана.

«Выборы в Дагестане прошли максимально организованно», – Сергей Меликов
Общество

Глава Дагестана подчеркнул, что для руководства региона и муниципальных образований голосование должно было стать оценкой политической зрелости жителей республики.

Лидер региона подчеркнул большой процент явки избирателей на голосование. По числу посетивших избирательные участки регион стал одним из лидеров в России. Подробнее можно прочитать тут.

 

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