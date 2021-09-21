Как заявил министр, во вторник для оказания помощи будут перевезены в Москву 7 человек. «Есть все нужное для того, чтобы перелет прошел без отклонений. Думаю, что все они в скором времени вернутся в свои семьи», — отметил Фальков.
Принято решение о транспортировке пострадавших в пермском вузе в Москву
- Автор Мадина
- 21 сентября, 2021. Вторник 08:26
Получившие травму в пермском вузе будут перевезены в Москву. Об этом заявил руководитель Минобрнауки РФ Валерий Фальков во время церемонии возложения цветов в память о жертвах стрельбы, пишет Telegram-канал ведомства.
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