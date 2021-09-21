Принято решение о транспортировке пострадавших в пермском вузе в Москву

Получившие травму в пермском вузе будут перевезены в Москву. Об этом заявил руководитель Минобрнауки РФ Валерий Фальков во время церемонии возложения цветов в память о жертвах стрельбы, пишет Telegram-канал ведомства.

Как заявил министр, во вторник для оказания помощи будут перевезены в Москву 7 человек. «Есть все нужное для того, чтобы перелет прошел без отклонений. Думаю, что все они в скором времени вернутся в свои семьи», — отметил Фальков.