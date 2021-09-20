Рисалат Магомедова: «Итоги выборов показали высокую степень избирательной культуры»

«Ассоциация НОМ вела мониторинг хода голосования, на карту сообщений на портале НОМ24 поступала информация от наблюдателей практически со всех участков для голосования.

По итогам мониторинга на карту НОМ поступило более 2 тыс. сообщений по РД, сообщения информационного характера с фотоматериалами о том, что происходило на участках в реальном времени, как работает участок, как голосуют люди, опечатываются сейф-пакеты, выдаются бюллетени, голосование различных деятелей культуры, которое сопровождалось исполнением песен и танцев, все сообщения были проверены и должным образом отработаны», – говорит эксперт.