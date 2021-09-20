«Ассоциация НОМ вела мониторинг хода голосования, на карту сообщений на портале НОМ24 поступала информация от наблюдателей практически со всех участков для голосования.
По итогам мониторинга на карту НОМ поступило более 2 тыс. сообщений по РД, сообщения информационного характера с фотоматериалами о том, что происходило на участках в реальном времени, как работает участок, как голосуют люди, опечатываются сейф-пакеты, выдаются бюллетени, голосование различных деятелей культуры, которое сопровождалось исполнением песен и танцев, все сообщения были проверены и должным образом отработаны», – говорит эксперт.