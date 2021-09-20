ЗАМАНА - Рисалат Магомедова: «Итоги выборов показали высокую степень избирательной культуры»

Рисалат Магомедова: «Итоги выборов показали высокую степень избирательной культуры»

Автор
20 сентября, 2021. Понедельник 15:57
Рисалат Магомедова: «Итоги выборов показали высокую степень избирательной культуры»

Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин ДГУНХ Рисалат Магомедова прокомментировала прошедшие выборы в регионе.

Рисалат Магомедова: «Итоги выборов показали высокую степень избирательной культуры»
Общество

«Ассоциация НОМ вела мониторинг хода голосования, на карту сообщений на портале НОМ24 поступала информация от наблюдателей практически со всех участков для голосования.

По итогам мониторинга на карту НОМ поступило более 2 тыс. сообщений по РД, сообщения информационного характера с фотоматериалами о том, что происходило на участках в реальном времени, как работает участок, как голосуют люди, опечатываются сейф-пакеты, выдаются бюллетени, голосование различных деятелей культуры, которое сопровождалось исполнением песен и танцев, все сообщения были  проверены  и должным образом отработаны», – говорит эксперт.

 

Прочитано 38 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top