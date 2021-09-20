«Завтра в Пермском крае будет проходить день траура», — сообщил Махонин.
Ранее рассказывали, что сегодня в субъекте отменили все занятия в школах и других учебных заведениях.
В Пермском крае вторник, 21 сентября, станет днем траура по жертвам шутинга в Пермском университете, пишет "Лента.ру".
«Завтра в Пермском крае будет проходить день траура», — сообщил Махонин.
Ранее рассказывали, что сегодня в субъекте отменили все занятия в школах и других учебных заведениях.
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