ЗАМАНА - «Единая Россия» уверенно победила на выборах-2021

«Единая Россия» уверенно победила на выборах-2021

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20 сентября, 2021. Понедельник 12:22
«Единая Россия» уверенно победила на выборах-2021

 Порядка 80% протоколов по прошедшим выборам уже обработано.

Согласно данным, «Единая Россия» набирает более 48%, что дает ей 120 мандатов.

«Единая Россия» уверенно победила на выборах-2021
Общество

Одномандатники получаются 195 депутатских мест.

По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, ЕР обновится более чем наполовину.

Подробнее – здесь.

 

 

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