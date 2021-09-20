Одномандатники получаются 195 депутатских мест.
По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, ЕР обновится более чем наполовину.
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Порядка 80% протоколов по прошедшим выборам уже обработано.
Согласно данным, «Единая Россия» набирает более 48%, что дает ей 120 мандатов.
Одномандатники получаются 195 депутатских мест.
По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, ЕР обновится более чем наполовину.
Подробнее – здесь.
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