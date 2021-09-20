Президент страны поручил премьер-министру Михаилу Мишустину направить руководителей Минздрава Михаила Мурашко и Минобрнауки Валерия Фалькова в Пермь для организации помощи родным жертв и пострадавших.
Глава РФ Владимир Путин дал поручения после шутинга в пермском вузе и выразил соболезнования семье и близким жертв массовой стрельбы, пишет "Лента.ру", ссылаясь на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Президент страны поручил премьер-министру Михаилу Мишустину направить руководителей Минздрава Михаила Мурашко и Минобрнауки Валерия Фалькова в Пермь для организации помощи родным жертв и пострадавших.
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