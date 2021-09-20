ЗАМАНА - Регионы СКФО обсудят в Махачкале вопросы капремонта

Регионы СКФО обсудят в Махачкале вопросы капремонта

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20 сентября, 2021. Понедельник 11:12
Регионы СКФО обсудят в Махачкале вопросы капремонта

Первого октября в 10 утра в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова пройдет окружное совещание на тему капремонта многоквартирных домов.

Регионы СКФО обсудят в Махачкале вопросы капремонта
Общество

Для участия в мероприятии республику посетит замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

 К работе в пленарном заседании присоединятся представители Правительства Дагестана и руководители отраслевых ведомств.

 

 

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