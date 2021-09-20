Для участия в мероприятии республику посетит замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.
К работе в пленарном заседании присоединятся представители Правительства Дагестана и руководители отраслевых ведомств.
Первого октября в 10 утра в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова пройдет окружное совещание на тему капремонта многоквартирных домов.
Для участия в мероприятии республику посетит замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.
К работе в пленарном заседании присоединятся представители Правительства Дагестана и руководители отраслевых ведомств.
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