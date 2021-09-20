Партия «Единая Россия» получила 49,42% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму.
Как заметил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, ЕР, по полученным сведениям, собрала больше 300 мандатов в Государственной думе.
Как рассказали в ЦИК, по результатам обработки 80% протоколов в 5% барьер для прохода в Государственную думу преодолевают 5 партий.
Партия «Единая Россия» получила 49,42% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму.
Как заметил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, ЕР, по полученным сведениям, собрала больше 300 мандатов в Государственной думе.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..