ЗАМАНА - «Единая Россия» побеждает по итогам обработки 80 процентов протоколов

«Единая Россия» побеждает по итогам обработки 80 процентов протоколов

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20 сентября, 2021. Понедельник 09:45
«Единая Россия» побеждает по итогам обработки 80 процентов протоколов

Как рассказали в ЦИК, по результатам обработки 80% протоколов в 5% барьер для прохода в Государственную думу преодолевают 5 партий.

«Единая Россия» побеждает по итогам обработки 80 процентов протоколов
Общество

Партия «Единая Россия» получила 49,42% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму.

Как заметил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, ЕР, по полученным сведениям, собрала больше 300 мандатов в Государственной думе.

 

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