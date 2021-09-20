ЗАМАНА - В Махачкале предложили создать постоянно действующую площадку для сельхозярмарок

В Махачкале предложили создать постоянно действующую площадку для сельхозярмарок

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20 сентября, 2021. Понедельник 09:38
В Махачкале предложили создать постоянно действующую площадку для сельхозярмарок

Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов предложил организовать в Махачкале непрерывно работающую площадку, которая будет применяться для проведения сельскохозяйственных ярмарок.

В Махачкале предложили создать постоянно действующую площадку для сельхозярмарок
Общество

Чтобы это сделать, как отметил Батталов, требуется земельный участок площадью не меньше полгектара. При этом, по полученным сведениям, в регионе насчитывается больше пятнадцати тысяч стационарных торговых объектов, примерно три тысячи нестационарных, четырнадцать розничных рынков.

 

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