В Махачкале предложили создать постоянно действующую площадку для сельхозярмарок

Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов предложил организовать в Махачкале непрерывно работающую площадку, которая будет применяться для проведения сельскохозяйственных ярмарок.

Чтобы это сделать, как отметил Батталов, требуется земельный участок площадью не меньше полгектара. При этом, по полученным сведениям, в регионе насчитывается больше пятнадцати тысяч стационарных торговых объектов, примерно три тысячи нестационарных, четырнадцать розничных рынков.

