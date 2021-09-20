ЗАМАНА - Федеральный эксперт высказалась о ходе голосования в Дагестане

Федеральный эксперт высказалась о ходе голосования в Дагестане

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20 сентября, 2021. Понедельник 08:53
Федеральный эксперт высказалась о ходе голосования в Дагестане

Участник Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, советник главы ФАДН Виктория Леденёва дала комментарий по явке избирателей в РД, пишет РИА "Дагестан".

Федеральный эксперт высказалась о ходе голосования в Дагестане
Общество

Как заметила Леденёва, жители Дагестана активно участвуют в голосовании, проявляя свою политическую позицию. 
«Граждане сознательно посещают избирательные участки, отдают свой голос и принимают участие в общественно-политической жизни своей страны», – отметила Леденева в разговоре с сотрудником РИА «Дагестан». По результатам первого дня в Дагестане явка граждан составила 17,5 процентов, на второй день – 49,9 процентов.

 

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