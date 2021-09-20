Участник Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, советник главы ФАДН Виктория Леденёва дала комментарий по явке избирателей в РД, пишет РИА "Дагестан".

Как заметила Леденёва, жители Дагестана активно участвуют в голосовании, проявляя свою политическую позицию.

«Граждане сознательно посещают избирательные участки, отдают свой голос и принимают участие в общественно-политической жизни своей страны», – отметила Леденева в разговоре с сотрудником РИА «Дагестан». По результатам первого дня в Дагестане явка граждан составила 17,5 процентов, на второй день – 49,9 процентов.