ЗАМАНА - Дмитрий Медведев заболел

Дмитрий Медведев заболел

Автор
20 сентября, 2021. Понедельник 00:22
Дмитрий Медведев заболел

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заболел, сообщают в РИА Новости.

Дмитрий Медведев заболел
Общество

У бывшего президента страны появился сильный кашель, из-за которого он не смог посетить штаб "Единой России" после завершения голосования. Сегодня, в 20:00, официально завершились выборы 2021 года.

 

Прочитано 32 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top