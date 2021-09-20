У бывшего президента страны появился сильный кашель, из-за которого он не смог посетить штаб "Единой России" после завершения голосования. Сегодня, в 20:00, официально завершились выборы 2021 года.
Дмитрий Медведев заболел
- Автор Мадина
- 20 сентября, 2021. Понедельник 00:22
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заболел, сообщают в РИА Новости.
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