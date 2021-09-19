ЗАМАНА - Избирательная кампания в Дагестане проходит спокойно, отмечается неплохая явка - Кирилл Кабанов

Избирательная кампания в Дагестане проходит спокойно, отмечается неплохая явка - Кирилл Кабанов

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19 сентября, 2021. Воскресенье 19:57
Избирательная кампания в Дагестане проходит спокойно, отмечается неплохая явка - Кирилл Кабанов

Выборы в Дагестане проходят удовлетворительно, отмечается неплохая явка, сообщил "Интерфаксу" член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

"Избирательная кампания в Дагестане проходит спокойно. По всем данным, которые есть, которые поступают к нам, можем оценить, что голосование в регионе проходит на хорошем уровне и с неплохой явкой", - сказал Кабанов.

Избирательная кампания в Дагестане проходит спокойно, отмечается неплохая явка - Кирилл Кабанов
Общество

По его словам, поступает информация о мелких нарушениях, которые фиксируют на участках общественные наблюдатели, но они несущественные.

"Во многих регионах мелкие инциденты, технические нарушения, возможно, происходят, но они не влияют на ход выборного процесса. В целом, по России наблюдается общепозитивный тренд на выборных процессах, но в Дагестане это особенно заметно за счет активности граждан, их консолидированности и стремлении к хорошему будущему", - подчеркнул собеседник агентства.

В Дагестане проходят выборы депутатов в Госдуму, Народное собрание и сельские собрания депутатов. Избирательная кампания проходит в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.

По итогам первого дня явка избирателей в Дагестане составила 17,5%, субботы - 49,9%.

 

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