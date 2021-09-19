На избирательном участке созданы все необходимые условия для голосования.
Урхучимахинцы выбрали достойных кандидатов
- Автор Шахри
- 19 сентября, 2021. Воскресенье 19:55
В избирательном участке N 0063 с. Урхучимахи Акушинского района жители проголосовали за выбранные ими партии.
Последнее от Шахри
- Проблемной информации из Дагестана за три дня голосования не поступало - Брод
- Михаил Федотов: «Дагестан всегда привлекал внимание ответственным отношением к политическим процессам»
- Избирательная кампания в Дагестане проходит спокойно, отмечается неплохая явка - Кирилл Кабанов
- Нововикринцы голосуют за единство и справедливость власти
- В Аялизимахи проголосовали за достойных