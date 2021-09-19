ЗАМАНА - Урхучимахинцы выбрали достойных кандидатов

Урхучимахинцы выбрали достойных кандидатов

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19 сентября, 2021. Воскресенье 19:55
Урхучимахинцы выбрали достойных кандидатов

В избирательном участке N 0063 с. Урхучимахи Акушинского района жители проголосовали  за выбранные ими партии.

Урхучимахинцы выбрали достойных кандидатов
Общество


На избирательном участке созданы все необходимые условия для голосования.

 

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