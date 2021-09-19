В истории не мало было поворотных, я бы сказал судьбаносных, событий. Может эти выборы и есть тот самый поворот, за которым всех нас ожидают потрясные изменения во всех сферах жизни общества. В единстве народа и справедливой власти и заключается сила. Не сомневаюсь, что многонациональный народ сделает осознанный и правильный выбор».
Нововикринцы голосуют за единство и справедливость власти
- Автор Шахри
- 19 сентября, 2021. Воскресенье 19:42
Член Союза журналистов России, учитель по истории Викринской СОШ Рустам Муртузалиев: «В это сложное для народа время, как историк и писатель, но самое главное как патриот, я тоже решил внести свой, на первый взляд скромный, но для дела важный, голос.
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