Нововикринцы голосуют за единство и справедливость власти

Член Союза журналистов России, учитель по истории Викринской СОШ Рустам Муртузалиев : «В это сложное для народа время, как историк и писатель, но самое главное как патриот, я тоже решил внести свой, на первый взляд скромный, но для дела важный, голос.

В истории не мало было поворотных, я бы сказал судьбаносных, событий. Может эти выборы и есть тот самый поворот, за которым всех нас ожидают потрясные изменения во всех сферах жизни общества. В единстве народа и справедливой власти и заключается сила. Не сомневаюсь, что многонациональный народ сделает осознанный и правильный выбор».