ЗАМАНА - Нововикринцы голосуют за единство и справедливость власти

Нововикринцы голосуют за единство и справедливость власти

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19 сентября, 2021. Воскресенье 19:42
Нововикринцы голосуют за единство и справедливость власти

Член Союза журналистов России, учитель по истории Викринской СОШ Рустам Муртузалиев: «В это сложное для народа время, как историк и писатель, но самое главное как патриот, я тоже решил внести свой, на первый взляд скромный, но для дела важный, голос.

Нововикринцы голосуют за единство и справедливость власти
Общество

В истории не мало было поворотных, я бы сказал судьбаносных, событий. Может эти выборы и есть тот самый поворот, за которым всех нас ожидают потрясные изменения во всех сферах жизни общества. В единстве народа и справедливой власти и заключается сила. Не сомневаюсь, что многонациональный народ сделает осознанный и правильный выбор».

 

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