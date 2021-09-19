Азизиханов заметил, что жители региона стали чаще посещать избирательные участки, чем это было в прошлые годы. Как он отметил, это можно связать с желанием показать свою политическую позицию.
По его мнению, решение провести выборы в течение трех дней весьма удачно было воспринято гражданами.
Разумным решением считает общественник Дагестана Алюсет Азизханов - отдать выборам три календарных дня
- Автор Мадина
- 19 сентября, 2021. Воскресенье 19:37
Участник Общественной палаты РД Алюсет Азизиханов прокомментировал явку дагестанцев на голосование 2021 года, пишет РИА "Дагестан".
Азизиханов заметил, что жители региона стали чаще посещать избирательные участки, чем это было в прошлые годы. Как он отметил, это можно связать с желанием показать свою политическую позицию.
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