ЗАМАНА - Разумным решением считает общественник Дагестана Алюсет Азизханов - отдать выборам три календарных дня

Разумным решением считает общественник Дагестана Алюсет Азизханов - отдать выборам три календарных дня

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19 сентября, 2021. Воскресенье 19:37
Разумным решением считает общественник Дагестана Алюсет Азизханов - отдать выборам три календарных дня

Участник Общественной палаты РД Алюсет Азизиханов прокомментировал явку дагестанцев на голосование 2021 года, пишет РИА "Дагестан".

Разумным решением считает общественник Дагестана Алюсет Азизханов - отдать выборам три календарных дня
Общество

Азизиханов заметил, что жители региона стали чаще посещать избирательные участки, чем это было в прошлые годы. Как он отметил, это можно связать с желанием показать свою политическую позицию.

По его мнению, решение провести выборы в течение трех дней весьма удачно было воспринято гражданами.

 

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