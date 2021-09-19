Разумным решением считает общественник Дагестана Алюсет Азизханов - отдать выборам три календарных дня

Азизиханов заметил, что жители региона стали чаще посещать избирательные участки, чем это было в прошлые годы. Как он отметил, это можно связать с желанием показать свою политическую позицию.



По его мнению, решение провести выборы в течение трех дней весьма удачно было воспринято гражданами.

