ЗАМАНА - Ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков проголосовал в Махачкале

Ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков проголосовал в Махачкале

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19 сентября, 2021. Воскресенье 19:33
Ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков проголосовал в Махачкале

Ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков принял участие в голосовании в Госдуму РФ и Народное собрание РД, пишет РИА "Дагестан". 

Ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков проголосовал в Махачкале
Общество

Садыков самостоятельно прибыл на избирательный участок, дабы проголосовать. 

Ветеран поблагодарил президента РФ Владимира Путина за деятельность, которую он обеспечивает в нашей республике.

 

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