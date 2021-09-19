Садыков самостоятельно прибыл на избирательный участок, дабы проголосовать.
Ветеран поблагодарил президента РФ Владимира Путина за деятельность, которую он обеспечивает в нашей республике.
Ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков проголосовал в Махачкале
- Автор Мадина
- 19 сентября, 2021. Воскресенье 19:33
Ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков принял участие в голосовании в Госдуму РФ и Народное собрание РД, пишет РИА "Дагестан".
Садыков самостоятельно прибыл на избирательный участок, дабы проголосовать.
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