ЗАМАНА - В Аялизимахи проголосовали за достойных

В Аялизимахи проголосовали за достойных

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19 сентября, 2021. Воскресенье 19:24
В Аялизимахи проголосовали за достойных

Выборы депутатов Госдумы РФ и НС РД проходят на избирательном участке N 1256 с. Аялизимахи Сергокалинского района находятся на стадии завершения. 

В Аялизимахи проголосовали за достойных
Общество

Как передает наш собкор, жители активно голосовали за понравившихся кандидатов.
М.Исаев: "Выполнил свой гражданский долг. Голосую за счастливое будущее своих детей и внуков, за успешное развитие нашего региона и страны".
На участке соблюдаются меры эпидемиологической безопасности.

 

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