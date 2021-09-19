Как передает наш собкор, жители активно голосовали за понравившихся кандидатов.
М.Исаев: "Выполнил свой гражданский долг. Голосую за счастливое будущее своих детей и внуков, за успешное развитие нашего региона и страны".
На участке соблюдаются меры эпидемиологической безопасности.
В Аялизимахи проголосовали за достойных
- Автор Шахри
- 19 сентября, 2021. Воскресенье 19:24
Выборы депутатов Госдумы РФ и НС РД проходят на избирательном участке N 1256 с. Аялизимахи Сергокалинского района находятся на стадии завершения.
Как передает наш собкор, жители активно голосовали за понравившихся кандидатов.
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