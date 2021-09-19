В Аялизимахи проголосовали за достойных

Выборы депутатов Госдумы РФ и НС РД проходят на избирательном участке N 1256 с. Аялизимахи Сергокалинского района находятся на стадии завершения.

Как передает наш собкор, жители активно голосовали за понравившихся кандидатов.

М.Исаев: "Выполнил свой гражданский долг. Голосую за счастливое будущее своих детей и внуков, за успешное развитие нашего региона и страны".

На участке соблюдаются меры эпидемиологической безопасности.