ЗАМАНА - Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов отдал свой голос

Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов отдал свой голос

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19 сентября, 2021. Воскресенье 19:05
Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов отдал свой голос

Министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов проголосовал на выборах кандидатов в депутаты Государственной думы ФС РФ и Народного Собрания РД. 

Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов отдал свой голос
Общество

Своё право голоса министр использовал на избирательном участке №1731, функционирующем в Гигатли-Урухской основной общеобразовательной школе Цумадинского района.

«Принять участие в голосовании — это гражданский долг любого уважающего себя, свою родную землю человека. В этом году, отрадно отметить, небывалую активность людей. Процесс выборов тоже организован качественно и хорошо, с соблюдением всех санитарных норм, с обеспечением видеонаблюдения. Думаю, что выборная кампания завершится у нас хорошо, без каких-либо серьёзных нарушений»,-прокомментировал министр по физической культуре и спорту региона  Центру общественного наблюдения за выборами.

 

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