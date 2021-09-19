Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов отдал свой голос

Своё право голоса министр использовал на избирательном участке №1731, функционирующем в Гигатли-Урухской основной общеобразовательной школе Цумадинского района.

«Принять участие в голосовании — это гражданский долг любого уважающего себя, свою родную землю человека. В этом году, отрадно отметить, небывалую активность людей. Процесс выборов тоже организован качественно и хорошо, с соблюдением всех санитарных норм, с обеспечением видеонаблюдения. Думаю, что выборная кампания завершится у нас хорошо, без каких-либо серьёзных нарушений»,-прокомментировал министр по физической культуре и спорту региона Центру общественного наблюдения за выборами.