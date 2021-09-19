Проголосовать премьер-министр решил в Хунзахе, на участке для голосования №1651.
Амирханов призвал дагестанцев активно и реализовать свое конституционное право.
Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов сегодня, 19 сентября, проголосовал на выборах депутатов Госдумы и депутатов Народного собрания Дагестана.
Проголосовать премьер-министр решил в Хунзахе, на участке для голосования №1651.
Амирханов призвал дагестанцев активно и реализовать свое конституционное право.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..