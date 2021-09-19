Как он заметил, явка на выходных выше, чем в первый день выборов, который пришелся на пятницу. Люди возвращались с работы, не все могли успеть дойти до избирательных участков. Поэтому уже на второй день был замечен прирост избирателей. Ректор отметил, что сам сделал свой выбор сегодня, в основной день голосования.
Асваров проголосовал вместе с коллегами на избирательном участке № 1065 в здании ДГПУ.
Нариман Асваров: «В выходные дни людям удобно ходить на голосование, потому наблюдается рост голосующих»
- Автор Мадина
- 19 сентября, 2021. Воскресенье 17:13
Ректор ДГПУ Нариман Асваров дал комментарий Центру общественного наблюдения, пишет РИА "Дагестан".
Как он заметил, явка на выходных выше, чем в первый день выборов, который пришелся на пятницу. Люди возвращались с работы, не все могли успеть дойти до избирательных участков. Поэтому уже на второй день был замечен прирост избирателей. Ректор отметил, что сам сделал свой выбор сегодня, в основной день голосования.