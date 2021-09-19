Нариман Асваров: «В выходные дни людям удобно ходить на голосование, потому наблюдается рост голосующих»

Как он заметил, явка на выходных выше, чем в первый день выборов, который пришелся на пятницу. Люди возвращались с работы, не все могли успеть дойти до избирательных участков. Поэтому уже на второй день был замечен прирост избирателей. Ректор отметил, что сам сделал свой выбор сегодня, в основной день голосования.



Асваров проголосовал вместе с коллегами на избирательном участке № 1065 в здании ДГПУ.