Уточняют, что девушке сегодня исполнилось 18 лет. В честь этого ей был презентован букет цветов.
Вместе с Саидой проголосовали и другие студентки ДГИНХ.
Сегодня, 19 сентября, идет основной день выборов 2021 года.
Восемнадцатилетняя Саида Абдулаева сделала свой выбор на избирательном участке № 0552 Казбековского района, пишет РИА "Дагестан".
Уточняют, что девушке сегодня исполнилось 18 лет. В честь этого ей был презентован букет цветов.
Вместе с Саидой проголосовали и другие студентки ДГИНХ.
Сегодня, 19 сентября, идет основной день выборов 2021 года.
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