18-летняя студентка проголосовала в Казбековском районе в день своего рождения

Уточняют, что девушке сегодня исполнилось 18 лет. В честь этого ей был презентован букет цветов.

Вместе с Саидой проголосовали и другие студентки ДГИНХ.

Сегодня, 19 сентября, идет основной день выборов 2021 года.