ЗАМАНА - 18-летняя студентка проголосовала в Казбековском районе в день своего рождения

18-летняя студентка проголосовала в Казбековском районе в день своего рождения

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19 сентября, 2021. Воскресенье 17:04
18-летняя студентка проголосовала в Казбековском районе в день своего рождения

Восемнадцатилетняя Саида Абдулаева сделала свой выбор на избирательном участке № 0552 Казбековского района, пишет РИА "Дагестан".

18-летняя студентка проголосовала в Казбековском районе в день своего рождения
Общество

Уточняют, что девушке сегодня исполнилось 18 лет. В честь этого ей был презентован букет цветов.

Вместе с Саидой проголосовали и другие студентки ДГИНХ.

Сегодня, 19 сентября, идет основной день выборов 2021 года.

 

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